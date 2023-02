Scrive un libro di memorie (per due anni) e lo fa leggere alla fidanzata: il finale a sorpresa è meraviglioso

L'idea perfetta per una proposta di matrimonio? Chiedere a Roz Weston, che di lavoro fa l'autore e conduttore televisivo. Il 48enne canadese ha lavorato per due anni a un libro, nascondendo un colpo di scena nel capitolo finale. Quando la compagna ha letto l'anteprima, è rimasta senza parole. «Mi vuoi sposare?», il messaggio dedicato a Katherine Holland. Il «sì», filmato e pubblicato sui social, è stato immediato.

Il racconto

Weston, conosciuto presentatore canadase, ha realizzato un libro di memorie. «Per due anni Katherine ha letto ogni bozza del libro mentre lo scrivevo, ma ho tenuto nascosto l'ultimo capitolo - ha raccontato Weston alla rivista statunitense People - Una volta che ho avuto una copia effettiva del libro, lei l'ha letta per la prima volta con me e nostra figlia».

Il video pubblicato sui social

Weston ha anche pensato di filmare la compagna intenta a leggere il capitolo finale del suo libro di memorie "A Little Bit Broken", con la figlia di 13 anni Roxy seduta accanto a loro, per poi pubblicare il video sul suo canale YouTube: alla fine del filmato lei scoppia a piangere, tanto sorpresa quanto commossa. «Non ne avevo assolutamente idea - ha riferito Holland - Roz è bravissimo a farci delle belle sorprese, ma di certo non mi aspettavo una proposta di matrimonio». La coppia si sposerà la prossima estate, a luglio. Lei ora è alla ricerca del vestito ideale, lui dell'anello da regalarle: uno step che Weston ha volutamente rimandato, per non rischiare di rovinare la sorpresa contenuta alla fine del libro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 14:52

