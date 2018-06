Supermercato ecologico lancia il distributore del latte per ridurre l'inquinamento da plastica

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SCOZIA - Quando si tratta di fare shopping al supermercato la parola sostenibilità è ormai di moda, con la maggior parte delle catene che cerca modi per diminuir l’impatto sull’ambiente. Un negozio disi pone all’avanguardia attraverso un dispenser che permette di vendere il latte in bottiglie di vetro riutilizzabili, permettendo così di risparmiare oltre 100 contenitori di plastica al giorno.Locavore, è questa il nome della catena, ha cominciato distribuendo frutta e verdura dei coltivatori locali per poi aprire un punto vendita che potesse essere un’alternativa alla grande distribuzione: “Il nostro obbiettivo – hanno fatto sapere dal management all’Indipendent - è ridurre il packaging anziché riciclarlo” e lo scopo del dispenser infatti è proprio quello di spingere la clientela a riutilizzare i propri contenitori.I vantaggi non sono finiti: “Il distributore ci permette di lavorare con produttore di latticini biologico. Con questo modello paghiamo il fattore più del doppio di quello che fanno i nostri competitor e lo vendiamo a un prezzo concorrenziale”. Non sono solo le aziende locali, ma anche le grani aziende stanno impegnandosi pin tal senso. Morrison permette ai clienti di portare i propri contenitori per i prodotto da banco di carne e pesce, mentre Island ha installato un distributore che permette di restituire i contenitori di plastica in cambio di buoni.