Scozia, isola disabitata e gioiello della natura cerca padrone: Carn Deas in vendita per 58mila euro

Un'isola disabitata al largo della costa scozzese, considerata una delle zone migliori per la sua natura incontaminata, è stata messa in vendita per 50mila sterline. L'isola di Carn Deas, nell'arcipelago delle Summer Isles, a nord ovest della Scozia, cerca un nuovo padrone per poco più di 58mila euro.

Leggi anche > Principe Andrea, notificata la denuncia per abusi sessuali. Il terzogenito della regina Elisabetta adesso è nei guai

Carn Deas è un'isola di circa 9 ettari nell'area panoramica scozzese di Assynt-Coigach nella quale è possibile ammirare focene, delfini, balene, squali elefante e lontre di mare. Il tranquillo isolotto ha una costa spettacolare composta da scogliere, insenature e una spiaggia di ciottoli con un clima accogliente grazie all'aria calda della Corrente del golfo. È circondata da un'acqua limpida popolata da sgombri, merluzzi, merluzzi carbonari e da arragoste, granchi e scampi.

Offre una vista spettacolare sulle Ebridi, sulle montagne di Coigach e Assynt e sulle colline di Fannich e Torridon. Storicamente i contadini pascolavano le loro pecore sull'isola in estate, grazie al fatto che l'isola è collegata alle isole vicine di Carn Iar e Carn Beag, anche loro disabitate, grazie ad un sentiero di ciottoli che affiora dal mare.





Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA