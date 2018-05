Cantante indie rock trovato morto in riva al mare: era scomparso da giorni

È stato trovato morto in riva al mare Scott Hutchison, cantante e chitarrista dei Frightened Rabbit. Il ragazzo, 36 anni, era scomparso un paio di giorni fa dopo aver lasciato un hotel vicino a Edimburgo. La polizia ha individuato oggi un cadavere in riva al mare di Port Edgar che si ritiene sia del musicista. Indagini sono in corso per un'identificazione ufficiale e per chiarire le cause del decesso, ma la famiglia è stata avvertita e messaggi di cordoglio già si moltiplicano da parte di colleghi, ammiratori, leader dalle stesse istituzioni scozzesi.



Hutchinson, che aveva formato la band col fratello Grant nel 2006 per poi allargarla a Billy Kennedy, era da tempo «in condizioni di fragilità» personale e psicologica secondo amici e parenti, malgrado il buon successo riscosso a livello nazionale britannico fin dal 2013 con Pedestrian Verse: quarto dei 5 album del gruppo. «È una terribile perdita», commenta Alex Kapranos dei Franz Ferdinand. «Una notizia che spezza il cuore», fa eco Nicola Sturgeon, first minister della Scozia.

