Scopre che la moglie lo tradisce e la uccide, poi nasconde il corpo in congelatore e se ne sbarazza dopo 2 anni

Uccide la moglie convinto che lo tradisse e tiene il corpo in un congelatore per due anni prima di sbarazzarsene in un fiume. Matthew Sullivan, vetereano della marina militare, avrebbe scaricato il corpo della comagna Elizabeth Sullivan nella baia di San Diego ben 2 anni dopo averla uccisa. I fatti risalgono al 2014 ma in questi giorni per l'uomo è arrivata la condanna definitiva a 16 anni di carcere.

La donna, mamma di due figlie, era misteriosamente scomparsa nel nulla, come riporta anche il Daily Mail, ma nel 2016, il suo corpo in decomposizione è stato trovato nella baia di San Diego a circa mezzo miglio dalla casa della famiglia. Sono scattte così le indagini che hanno mostrato tracce di sangue nella loro abitazione, così come è spuntata l'arma del delitto.

Pare che il veterano abbia colpito la moglie per 5 volte con un coltello da cucina dopo aver scoperto che avava una relazione con un altro uomo. Poi ha messo il corpo in un congelatore dove lo ha lasciato per ben 2 anni prima di sbarazzarsene. Per tutto questo tempo però Sullivan ha negato ogni responsabilità ma ora per lui è arrivata la condanna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 23:21

