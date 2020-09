Scopre di avere la leucemia due settimane dopo la morte del fratello gemello per un tumore: l'appello della mamma

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 20:53

Tragico destino per dueè morto per un tumore al cervello nel dicembre del 2019 e due settimane dopo al fratello Jack hanno diagnosticato la leucemia. A distanza di mesi da quella scoperta, la mamma spera che l'altro figlio sopravviva e lancia un appello affinché vengano destinati più aiuti alla ricerca contro il tumore cerebrale.Ben non è sopravvissuto nonostante l’intervento chirurgico, nove mesi di cure e diversi cicli di radioterapia e chemioterapia., invece, ha scoperto di essere affetto dalla leucemia dopo alcune diagnosi iniziali sbagliate. Secondo i medici il suo dolore alla schiena era dovuto allo stress per la perdita del fratello. La leucemia è stata scoperta quasi casualmente durante alcuni controlli.La mammaha dichiarato ai media che il suo ultimo anno e mezzo è stato orribile, ma che nutre la speranza che Jack guarisca, date le probabilità di sopravvivenza più alte rispetto a Ben. Saranno necessari cicli di chemioterapia per i prossimi due anni e mezzo. Intanto, in memoria del figlio scomparso ha lanciato un appello affinché vengano devoluti fondi all'Ha sottoscritto una petizione con lo scopo di aumentare l’investimento nazionale nella ricerca sui tumori cerebrali a 35 milioni di sterline l’anno, come avviene per la ricerca su altri tumori come quello al seno, alla prostata e leucemia.