Scopre che la moglie ha un amante, lo evira e fugge con i suoi genitali: arrestato

Giovedì 18 Luglio 2019, 21:17

Scopre che lAlex Bonilla, della Florida, ha scoperto che la moglie aveva un amante e, distrutto dalla notizia del tradimento, ha deciso di vendicarsi,che avrebbe potuto portare via la sua donna.Bonilla, armato di forbici, si è introdotto nella casa della vittima e lo ha evirato. L'amante in questione era il vicino di casa della coppia di cui il marito sospettava ormai da tempo senza averne però mai avuto le prove. Dopo la scoperta ha legato il vicino per le mani e per i piedi immobilizzandolo, poi lo ha evirato fuggendo con i suoi genitali in mano, come riporta anche la stampa locale Ad assistere alla scena c'erano i due figli della vittima che erano in casa. I bambini hanno chiamato i soccorsi che hanno trasportato l'uomo in ospedale fermando l'emorragia. Bonilla è stato arrestato e ora dovrà rispondere in tribunale alle accuse di furto con scasso, sequestro di persona e aggressione aggravata.