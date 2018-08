Scopre grazie a Facebook di avere una sorellastra a 52 anni: era la sua amica d'infanzia

Mette in vendita la verginità della figlia 13enne: ma l'acquirente è un poliziotto

Scoprire a più di cinquant'anni di avere una sorellastra grazie a: è successo a una donna inglese di 52 anni,, che è riuscita a rintracciare l'amica di infanziae poco dopo si è sottoposta al test delper rilevare eventuali legami di sangue.Cara Jane ha sette figli e negli ultimi tempi si è data da fare nel tentativo di venire a conoscenza dell'identità del padre biologico. Sua madresi è sposata sei volte, ma non ricorda più il suo passato perché affetta da demenza senile.Nel 2015 Cara Jane ha ritrovato l'amica di infanzia e ora ha diffuso i risultati dell'esame del Dna.Proprio con Karen aveva intrecciato un rapporto di profonda amicizia, ignara che fosse molto più che un'amica. Al "Daily Mail" Cara racconta come sta provando a recuperare il tempo perduto: «È come se avessimo sempre avuto una connessione, anche se non sapevamo che eravamo effettivamente sorelle. È una sensazione indescrivibile. È stato difficile e mi sono persa molte cose della vita Karen. È cambiato chi sono, mi sono sempre sentita un'anima persa e finalmente mi sento come se appartenessi a qualcuno».