Scopre che ilè un, così decide di dargli una. Michael Yager, un padre della Florida, negli Usa, ha scoperto che il suo Jacob, di soli, tormentava alcuni compagni di scuola, così ha deciso di costringere il figlio a stare in unaportando un cartello: «Sono un bullo. Se odi i bulli suona il clacson».Secondo il papà l'unico modo per far realmente rendere conto al figlio la gravità delle sue azioni era proprio quello di farglielo vivere sulla sua stessa pelle. Il bullo è stato così "bullizzato" dal papà e da tutti i passanti che lo hanno notato con il cartello al collo. Per Michael scoprire quello che il figlio faceva a scuola è stato uno choc: «Dovevo punirlo in modo severo, impartirgli una bella lezione», ha dichiarato l'uomo alla stampa locale . Jacob è rimasto in strada per diverse ore e molto automobilisti gli hanno suonato, alcuni addirittura si sono fermati per parlare con lui.La scelta di Michael non è stata però molto popolare, molti genitori si sono detti contrari a questo metodo educativo, tanti lo hanno criticato e anche offeso, ma l'uomo non si è detto minimamente pentito: «Dentro di me sapevo che stavo facendo la cosa giusta, non si può piacere a tutti». Dal canto suo, il 13enne, si è scusato con il padre e con i suoi compagni di scuola, dicendo di aver capito come ci si sente ad essere vittima dei bulli e promettendo non solo di non farlo, ma di impegnarsi a nella lotta contro il bullismo.