Scopre di avere un cancro all'utero durante il parto: «Mia figlia mi ha salvato la vita»

La. Carla Woods ha scoperto di avere undurante il travaglio della sua seconda figlia. Proprio mentre stava per partorire i medici hanno trovato una massa sul collo dell'utero che ha trasformato uno dei giorni più belli della sua vita in uno dei più brutti.Secondo quanto riporta il Daily Mail la donna ha raccontato quello che ha vissuto un anno fa con un post su Facebook: «Da allora la mia vita è cambiata, non riesco a capire come sia potuto capitare a me». Nel corso della gravidanza non aveva mai notato nulla di strano, nemmeno le numerose visite e contolli avevano evidenziato delle anomalie nel suo utero, solo quando i medici si sono trovati di fronte alla bambina hanno capito che qualcosa non andava.Mentre stava partorendo l'ostetrica ha notato una massa grande come un mandarino, inizialmente ha pensato a un comune nodulo del grembo materno, un cosiddetto fibroma. Ma ulteriori analisi hanno confermato che si trattava di cancro. «Mia figlia mi ha quasi salvato la vita. Se non avessi partorito, il tumore si sarebbe diffuso forse anche al resto del corpo», ha affermato Carla, «Non avremmo mai pensato che la mia vita potesse essere in pericolo. Non avvertivo malessere, stavo bene».