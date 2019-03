Scopre di avere un cancro alle ovaie dopo aver perso 30 chili, modella curvy muore a 30 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso la sua battaglia per la vita Elly Mayday, lanota nel mondo delleper aver contribuito a rivoluzionare i parametri della bellezza femminile. Ashley Shandrel Luther aveva scoperto nel 2014 di avere une da allora non ha smesso di lottare per le vita, sperando di poter guarire, ma purtroppo a vincere è stata la malattia.La modella canadese era crsciuta in campagna, fino a quando insieme al fratello non ha deciso di trasferirsi a Vancouver dopo gli studi e ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della moda. Nonostante il suo fisico prosperoso era riuscita a farsi largo nel complicato mondo del fashion, anche se a lungo è stata criticata e allontanata per le sue forme generose, come riporta anche il Mirror Elly ha iniziato ad avere dolori addominali e lombari, ma i medici le hanno prescritto solo una serie di farmaci, senza mai fare test più approfonditi. Dopo essere dimagrita 30 chili si è rivolta a un altro specialista ed è arrivata la diagnosi choc. Da subito è stata operata e si è sottoposta alla chemio, senza mai rinunciare a posare. Nel 2017 il cancro sembrava essersene andato, ma purtroppo è tornato senza darle più possibilità di salvezza.