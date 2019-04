Scopre che l'anello di fidanzamento è falso, futura sposa lascia il compagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scopre cheLa donna, ha raccontato la sua esperienza pur volendo rimanere anonima, spiegando quello che era successo. Dopo aver deciso di sposarsi aveva chiesto al suo uomo un tradizionale anello di fidanzamento, quindi con un diamante.Il fututo sposo le ha dato il gioiello, ma quando lei è andata a farselo assicurare, ha scoperto che in realtà non era un diamante ma un banale zircone. La futura sposa è andata su tutte le furie, come riporta anche Metro , dichiarando di essere rimasta soprattutto molto deusa dal fatto che il suo uomo le avesse raccontato una bugia. A peggiorare le cose sarebbe stata la reazione dell'uomo: quando lei ha chiesto conferma sulla fattezza dell'anello lui ha ripetuto convinto che era un diamante, continuando di fatto a mentirle.Delusa e amareggiata ha così ammesso di aver posto fine al fidanzamento e di aver lasciato per sempre il suo uomo. Molte donne hanno espresso la loro solidarietà, ribadendo che l'anello è un simbolo molto forte in previsione di un'unione, mentire su quello potrebbe compromettere la relazione.