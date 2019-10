Scopre che l'amico ha una relazione con la madre e lo accoltella in strada: arrestato un 17enne

Accoltella un agente in borghese e ha un malore dopo l'arresto: morto un 42enne

Martedì 8 Ottobre 2019, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva scoperto unaclandestina tra suae un suoe per questo motivo, in un momento di ira e follia, lo hain strada. Poco dopo l'aggressione, unè stato arrestato dalla polizia.È accaduto a Carabanchel, storico quartiere periferico di. L'adolescente, che aveva scoperto latra lae l', un, si era opposto con forza a quella storia. Deciso a ostacolarla, il 17enne ha dato appuntamento in strada all'amico, per poi ferirlo gravemente con un: il 22enne ha riportato ferite al torace destro e ad una gamba. Il giovane è ancora ricoverato in gravi condizioni e i medici sono preoccupati soprattutto per un polmone ed il pericardio, raggiunti dall'arma da taglio. Lo riporta 20minutos.es Ilè stato immediatamente arrestato dalla polizia, mentre il personale dell'ambulanza ha cercato di prestare i primi soccorsi alla vittima direttamente in strada, con l'ausilio di una tenda. Come se non bastasse, ilaggredito si trova piantonato in ospedale: oltre all'aggressione subita, per lui è scattato il fermo dal momento che su di lui pendono due azioni legali da parte di un tribunale, per fatti che nulla hanno a che vedere con il movente dell'accoltellamento.