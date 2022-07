Scoperto in Angola un diamante da 170 carati

Straordinaria scoperta in Angola: è stato trovato un diamante rosa da 170 carati. Chiamato "Lulo Rose", il diamante è stato trovato nella miniera di Lulo, come ha annunciato mercoledì sul suo sito web la Lucapa Diamond Company proprietaria della miniera. Il diamante rosa sarà venduto tramite asta internazionale dalla società statale angolana per la commercializzazione dei diamanti, Sodiam.

Mercoledì 27 Luglio 2022

