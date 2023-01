Atti osceni in scooter con la fidanzata: baci e abbracci sulla sella, arrestato

Le effusioni a bordo dello scooter sono costate caro a un ragazzo di 23 anni in India. Il giovane Vicky Sharma, infatti, è stato arrestato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, dopo che il video è finito sui social network. Il 23enne, infatti, è stato individuato e poi fermato dalla polizia di Lucknow, capitale dello stato indiano dell'Uttar Pradesh, quando il video dei baci e abbracci con una ragazza, presumibilmente la sua fidanzata, è diventato virale sui social.

Incastrato dal video

A incastrare il giovane è stato un video nel quale è stato ripreso mentre viaggia in sella al suo scooter con una ragazza. La scena è stata diffusa sui social e in pochi giorni le immagini sono giunte alle forze di polizia che si sono immediatamente attivate per rintracciare il giovane alla guida del mezzo. Stando a quanto ricostruito dai media locali, le immagini sono state girate nell'area di Hazratganj dove il ragazzo è stato visto in sella a uno scooter sfrecciare per le strade della capitale della regione indiana. La ragazza che era con lui, che si è poi scoperto essere minorenne, era seduta a cavalcioni su di lui e lo baciava a più riprese.

Gesti indecenti

In India i gesti, di cui si sono resi protagonisti i due giovani, sono considerati indecenti e sono stati subito ripresi dai presenti nel traffico cittadino. A quel punto, la polizia, venuta in possesso del video, si è subito messa sulle tracce del giovane. «È emerso un video che mostra un uomo e una ragazza, minorenne, seduti su uno scooter in modo inappropriato, nei pressi della stazione di polizia di Hazratganj a Lucknow», ha spiegato il vice commissario di polizia (ADCP) centrale di Lucknow, Rajesh Srivastava. E per Vicky Sharma è scattato subito l'arresto, oltre al sequestro del motorino.

