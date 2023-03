Scontro tra treni in Grecia, Andreas sfida le fiamme e salva 10 persone: «Ha rotto i vetri a mani nude, è stato un eroe»

Andreas Alikaniotis era tra i passeggeri sul treno che si è schiantato a Larissa, lo scorso primo marzo. È riuscito a salvarsi e la sua presenza ha permesso al almeno altre 10 persone di riuscire a uscirne con le proprie gambe. Il 20enne, promessa del nuoto, ha rotto a mani nude i vetri dei finestrini e ha aiutato le persone a uscire dai rottami in fiamme.

Bruno Astorre è morto mentre lavorava in Senato, il parlamentare Pd avrebbe compiuto 60 anni tra una settimana

Grecia, scontro fra due treni: almeno 40 morti. «Due carrozze polverizzate». Arrestato capostazione di Larissa, il ministro si dimette

Il racconto del salvataggio

La parola eroe è spesso abusata, ma per Andreas non ci sarebbe un termine più corretto. Si è ritrovato in una catastrofe, ma ha preso dentro di sé la forza e ha lottato contro la paura. La sua storia è stata raccontata da una dottoressa dell'ospedale di Larissa, che ha soccorso i feriti.

«È un eroe perché, pur mettendo a rischio la sua stessa vita, non ha abbandonato la carrozza nonostante l'enorme incendio che divampava accanto a lui. È riuscito a rompere il vetro dei finestrini e a salvare almeno dieci tra bambini, ragazzi e ragazze. In questa giornata nera, Andreas ci ha mostrato che la nuova generazione di greci ha gentilezza, principi ed etica! Congratulazioni a te, Andreas, e ai tuoi genitori per come ti hanno cresciuto!», ha scritto in un post su Facebook la dottoressa Tziastoudis.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA