Scontro tra due elicotteri militari negli Stati Uniti, almeno 9 morti. «Incidente durante una missione d'addestramento»

Due elicotteri militari HH60 Blackhawk sono caduti in Kentucky, nella contea di Trigg, durante una missione di addestramento di routine. Lo ha detto alla Bbc un portavoce della base militare di Fort Campbell. Il governatore dello Stato Andy Beshear ha detto che, secondo le prime informazioni, almeno 9 persone potrebbero essere morte nell'incidente.

Gli elicotteri coinvolti provengono dalla 101a divisione aviotrasportata, che è l'unica divisione d'assalto aereo dell'esercito americano ed è stata inviata in zone di conflitto a livello internazionale.

BREAKING NEWS: Multiple fatalities expected after two Blackhawk helicopters crash near Fort Campbell https://t.co/J0d43saECP