Sconfigge il tumore al seno e attraversa il Canale della Manica 4 volte di fila: è record

Martedì 17 Settembre 2019, 21:48

e decide di portare a termine un'impresa da record. Sarah Thomas, 37enne americana, ha, senza alcuna sosta, entrando a pieno titolo nel guinnes world record. La donna ha sconfitto la sua battaglia contro il tumore al seno e per celebrare la vita ha voluto portare a termine questa impresa.Dopo aver completato la chemioterapia ha inziato ad allenarsi e dopo oltre 54 ore ha potuto portare a compimento la sua personale vittoria. Solo quattro nuotatori avevano già attraversato la manica per 3 volte consecutive, ma nessuno era riuscito a completare la quarta tappa. Non è stata un'impresa facile, soprattutto perché la 37enne ha dovuto "combattere" contro l'alta marea.Nessuna battaglia però sarebbe potuta essere più dura di quella che aveva già vinto contro la malattia, così non si è mai scoraggiata, si è allenata, ha creduto nelle sue capacità e ha vinto.