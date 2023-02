Sedicenne scompare da casa, l'appello disperato dei genitori: «È stata vista l'ultima volta sabato, aiutateci a ritrovarla»

di Redazione web

Una ragazzina di 16 anni, Océane Maudet è scomparsa da sabato scorso. Di lei, non si hanno notizie da circa 72 ore, e l'apprensione per la famiglia sale di ora in ora. A lanciare l'allarme pubblico è stata la gendarmeria di Saint-Jean-d'Angély, in Charente-Maritime, regione a sud-ovest della Francia, che ha raccolto le informazioni dai genitori di Océane e iniziato le ricerche, diramando anche un avviso pubblico, per ricevere supporto dalla comunità locale.

Chiede un pranzo vegano in aereo, gli servono solo una banana: «Ci scusiamo per aver deluso le aspettative»

«È stata vista l'ultima volta sabato»

La giovane è stata avvistata l'ultima volta sabato scorso, 25 febbraio nella vicina città di Saint-Savinien, poi il nulla. L'adolescente, alta 1.60 m, con lunghi capelli neri, il giorno in cui è scomparsa indossava occhiali dorati e uno zaino grigio.

Nicole e la sindrome di Pandas, bambina scrive a Giorgia Meloni: «Aiutami a guarire». Cos'è la malattia dal nome gentile

#AppelATemoins



La compagnie de Saint-Jean-D'Angély est à la recherche d'Océane, vue pour la dernière fois le 25 février à Saint-Savinien.



Si vous avez des informations, merci de contacter la brigade de Saint-Jean-d'Angély au 05 46 90 20 18



Merci pour vos RT 🙏🙏 pic.twitter.com/tBUX6813YF — Gendarmerie de la Charente-Maritime (@Gendarmerie_017) February 26, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA