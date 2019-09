Scompare a vent'anni dopo un concerto: trovata morta in un fiume. È giallo, arrestato un 19enne

Venerdì 20 Settembre 2019, 20:18

Era scomparsa da un giorno dopo essere andata ad un concerto: è stata trovata morta questa mattina, vent’anni, il cui cadavere è stato rinvenuto in un fiume dopo una ricerca iniziata ieri mattina. Per la sua morte è stato arrestato un ragazzo di 19 anni, attualmente in custodia.La famiglia e gli amici della ragazza,dopo che Keeley, mercoledì notte, non era tornata a casa:, la mamma, preoccupata per il suo mancato ritorno, aveva chiesto a parenti e amici di attivarsi da subito per ritrovare la ventenne.Keeley è stata vista per l’ultima volta nella zona di Leyfields a Tamworth, nello Staffordshire, intorno alle 4.30 del mattino. Dopo quel momento, di lei si sono perse le tracce: fino a stamattina, quando è stato rinvenuto il suo corpo.La mamma di Keeley aveva lanciato l’allarme in un post su Facebook ieri:« Qualcuno l’ha vista? Per favore, siamo molto preoccupati - si leggeva nel post - È andata ad un concerto ma non è tornata a casa». Anche il fratello Kieran, sempre sui social, aveva chiesto se qualcuno l’avesse vista.Nella serata di ieri il tragico ritrovamento: ancora non chiare le cause della morte e sulle indagini c’è il massimo riserbo. L’unica notizia è appunto l’arresto del 19enne, attualmente sotto custodia.