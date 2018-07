Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Eradel nulla, poi, dopo 2 giorni di ricerche il suo corpo è stato trovato. Lucy McHugh, 13enne di Southampton, Regno Unito, sparita lo scorso 25 luglio, è stata trovata senza vita in una campagna nei pressi di un centro sportivo.Tutto il paese ha sperato che potesse essere trovata viva, ha spiegato il Mirror , ma purtroppo le speranze sono state vane. La polizia intanto ha fermato un sospetto, un ragazzo di 24 anni che è accusato di aver prima violentato e poi ucciso la ragazzina. A dare l'allarme tre giorni fa è stata la madre della ragazza preoccupata nel non vederla tornare a casa, immediatamente sono scattate le indagini e sono iniziate ore di attesa e ansia.Sul corpo della giovane sono state condotte delle analisi che hanno mostrato ferite definite "inspiegabili". Ora si attendono i risultati dell'autopsia per capire con certezza cosa possa aver ucciso Lucy. Tutta la comunità si stringe intorno al dolore della famiglia e decine sono i messaggi sulla pagina Facebook della ragazza lasciati dai suoi amici e compagni di scuola.