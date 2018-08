Scivola sulle scale di casa e muore, 44enne lascia due figli piccoli

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le due ultime parole suerano rivolte alle mamme, poi è morta in unRosaleen Haughney è mortanella sua casa a Coventry, West Midlands, nel Reegno Unito.I fatti risalgono al 13 marzo scorso, giorno in cui la 44enne è scivolata dalle scale, ha perso conoscenza e non si è più svegliata. La donna è stata definita come una mamma premurosa e affettuosa. Rose aveva due bambini, Jack, 11 anni, e Rosie, 8, e per loro è stata avviata una raccolta fondi online dopo la morte della madre, come riporta anche il Mirror Poco prima di scivolare la donna aveva scritto un emozionante messaggio su Facebook: «La nuova canzone di Ed Sheeran, ti dà una grande forza quando non hai più la tua mamma …. Buona festa della mamma a tutte le madri adorabili là fuori». Da mamma invitava tutti a non dare per scontato le proprie madri e confessava quanto potesse mancarle la sua, scomparsa dopo un tumore.