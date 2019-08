Sciopero a Heathrow, a rischio quasi 200 voli da e per Londra

Esce dal concessionario con la McLaren da 300mila euro e si schianta contro un'altra super car

Sabato 3 Agosto 2019, 10:37

Non c'è davvero pace per l'di, a. Dopo i vari voli cancellati per maltempo dei giorni scorsi, nelle prossime ore si preannuncia uno stop e c'è il rischio di rimanere a terra.Sono almeno 172 (ma si tratta di un numero provvisorio) i voli previsti per lunedì e martedì ma già cancellati in seguito ad unodel personale dello scalo londinese. Il sindacato Unite, che rappresenta diverse figure professionali operanti a, ha infatti rifiutato l'ultima proposta di revisione contrattuale della società che gestisce l'aeroporto. Dopo l'ultima fumata nera, si cerca di trattare a oltranza, ma per il momento non è ancora stata scongiurata la cancellazione dei voli nelle 48 ore comprese tra lunedì e martedì.I sindacati, come riporta anche l'Independent , hanno annunciato anche che, in caso di mancato accordo, sono pronti a replicare lo sciopero di due giorni anche a partire da venerdì 23 agosto. Unite rappresenta almeno quattromila dipendenti di(compresi addetti alla sicurezza, personale antincendio, ingegneri e tecnici) e uno dei suoi portavoce, Wayne King, non ha usato mezzi termini: «Con la cancellazione di quei voli, l'aeroporto di Heathrow rischia perdite per 4,6 milioni di sterline (oltre 5 milioni di euro, ndr). Se l'azienda investisse per migliorare i contratti, la spesa sarebbe minore».Intanto, il consiglio migliore per chi deve raggiungereo lasciare la capitale inglese daè quello di mettersi in contatto direttamente con la compagnia aerea, in modo da sapere se il volo è stato cancellato o partirà regolarmente.