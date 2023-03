Scimmie aggrediscono papà con bimbo in braccio su una spiaggia: ecco come ha fatto a difendersi

di Redazione web

Un gruppo di scimmie contro un uomo che riesce a salvare suo figlio di pochi anni dall'aggressione del branco. Una disavventura vissuta dalla coppia di influencer giramondo, Riley Whitelum, 38 anni, ed Elayna Carausu, 29 anni, entrambi sull'isola di Ko Phi Phi in Thailandia insieme ai loro due bambini Lenny, cinque anni, e Darwin, appena un anno. La famiglia si è fermata sull'isola per mostrare ai piccoli le scimmie, conosciute in questa parte di mondo per la loro aggressività. E così è stato.

Molto aggressive

Nel video, divenuto virale, si vede un zaino fucsia appoggiato sotto ad un albero, che appartiene alla famiglia, ma che le scimmie intendono prendere, così l'uomo con il bambino in mano si avvicinano, quando le scimmie mostrano i denti e stanno per attaccare. Allora Riley prende suo figlio piccolo in braccio, che comincia a piangere, mentre diverse scimmie lo circondano, e sembrano volergli saltare addosso.

Finalmente si arrendono

A quel punto l'uomo, per difendersi, alza il pugno della mano e mima di colpirle ed a sua volta si mostra minaccioso, ma le scimmie non demordono. Solo dopo aver insistito per diverse volte riesce a riprendere lo zaino che conteneva effetti personali, ma soprattutto i passaporti, non prima di venire morso ad una mano da una di loro. Il video dell'attacco delle scimmie ha fatto il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 18:43

