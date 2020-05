Una scimmia nella sala operatoria rimasta chiusa per il Covid: le immagini che imbarazzano l'ospedale

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 10:09

Una. Questa è la scena che si sono trovati davanti alcuni dipendenti della struttura General Hospital di Port-of-Spain a Trinidad e Tobago., sospese per l'emergenza covid, quando ha notato l'animale.La scimmia saltellava da una parte all'altra della sala operatoria. Gli interventi in Spagna, come in molte altre nazioni, sono stati bloccati per mesi a causa dell'emergenza coronavirus. I chirurghi hanno garantito le operazioni soltanto in casi eccezionali e decisamente urgenti, mentre tutti gli altri interventi sono stati rimandati e in questi giorni nel paese iberico stanno riprendendo, anche se con qualche intoppo, come nel caso dell'ospedale di Trinidad.Ovviamente la scimmia ha causato ulteriori ritardi, visto che è stato necessario allontanare l'animale e igienizzare tutto l'ambiente. In una dichiarazione, l'autorità sanitaria della regione ha dichiarato di essere a conoscenza di due messaggi circolanti sui social media, uno con la didascalia: "Monkey e Big Snake". La direzione della struttura però nega la presenza del serpente spiegando che la scimmia è stato un incidente per cui si sta indagando e lavorando affinché non accada di nuovo.