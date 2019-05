La scimmia in autostrada rapina il casellante: «bottino» da 60 euro. La scena incredibile VIDEO

Lasbuca dal finestrino e: è successo davvero, come dimostra un video che è diventato rapidamente virale sui social. Un originale furto con grande destrezza, avvenuto in India, nel distretto di Kanpur, nello stato dell'Uttar Pradesh.La scimmia è venuta fuori dal finestrino di un'auto ferma per pagare il pedaggio, è saltata sul banco del casellante e, dopo averlo spaventato, si è impadronita dell'incasso del giorno, 5 mila rupie, circa 60 euro. La scimmia si è poi rituffata nell'auto, che è ripartita di corsa, scrive l'agenzia di stampa Ians.