Scimmia aggredisce 250 persone e ne ferisce una: «Era in crisi d'astinenza da alcol». Condannata all'ergastolo

Compra le uova al supermercato e le cova, dopo un mese nascono tre anatroccoli

, uccidendone una, e viene. Un reato di aggressione che però non è stato compiuto da un essere umano ma da una. Kalua, ha aggredito oltre 200 persone nel distretto di Mirzapur, in India, a causa della suadi un uomo che la faceva bere spesso grandi quantità di alcol, rendendo di fatto l'animale un etilista. Quando il suo padrone è morto la scimmia è rimasta sola e ha iniziato ad avere crisi d'astinenza dall'alcol diventando aggressiva e iniziando a mordere le persone. Tra le sue vittime una è anche morta a causa delle ferite riportate.A nulla è servito l'isolamento e le cure, l'animale ha continuato ad essere aggressivo e si è scelto che resterà in cattività per la sua sicurezza. Una vera e propria condanna all'ergastolo che non permetterà più alla scimmi di uscire dalla gabbia, ritenuta un animale pericoloso per la sicurezza pubblica e anche per i suoi simili. Gli esperti credono che la scimmia sia stata nutrita con carni di altre scimmie dal suo padrone, visto che rifiuta frutta e verdura ed è molto aggressiva anche verso i suoi simili.