Schiaffo Papa Francesco, l'opinionista in tv: «Avrebbero dovuto strozzare quella donna»

Venerdì 3 Gennaio 2020, 11:26

Lo schiaffetto dialla fedele "focosa" ha fatto il giro del mondo. Finendo nei salotti dei talk show più famosi, come quello di Fox News. Qui, durante il seguitissimo "The Five", hanno fatto discutere le parole di. Ospite fissa del programma, la Compagno si è lasciata andare a un commento che ha fatto particolarmente discutere. Dopo aver visto le immagini girate a Piazza San Pietro , quelle in cui Papa Francesco schiaffeggia la mano di una fedele colpevole di averla trascinata verso di lei, Emily Compagno ha detto: «Le guardie del corpo avrebbero dovuto strozzare quella donna».La frase è arrivata subito dopo il commento di Tom Shillue, anche lui ospite dela trasmissione, che aveva appoggiato il comportamento di Papa Bergoglio: «La donna meritava quello schiaffetto, non mi è piaciuto il modo in cui si è avvicinata al Pontefice». Sutantissime le reazioni alle parole della Compagno. L'opinionista ha poi voluto spiegare le sue parole: «Quella donna ha fatto un gesto violento, non adatto alla situazione. E sapete una cosa? Quello è il Papa, non Gesù. Sono d'accordo con lui, ha fatto bene ad allontanarla e non aveva neanche bisogno di scusarsi».L'incidente per poco non ha fatto perdere l'equilibrio di Papa Francesco. Anche quello emotivo. La reazione del Pontefice ha fatto particolarmente discutere nonostante le scuse arrivate mercoledì: «L'amore ci rende pazienti. Molte volte perdiamo la pazienza, anche a me capita. Chiedo scusa per il cattivo esempio».