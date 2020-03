Coronavirus, Schengen rischia di saltare: nella Ue tornano le frontiere. Anche la Spagna si sigilla

L'Europa scopre l'emergenza coronavirus e la diffusione sempre più costante finisce per minare gli stessi fondamenti dell'Unione Europea, come l'accordo di Schengen. Sono otto gli Stati membri che hanno deciso di chiudere le proprie frontiere interne: l'ultima, in ordine di tempo, è stata ieri sera la Spagna, che si va ad aggiungere a Germania, Austria, Svizzera, Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca e Polonia. E la stessa Unione Europea, di fronte al dilagare dell'emergenza, medita di chiudere per 30 giorni l'accesso agli extra-europei per i viaggi non essenziali.



Una cosa è certa: il principio della libera circolazione delle persone e delle merci, nell'Unione Europea, è di fatto sospeso per le decisioni unilaterali dei singoli stati. Non è più solo l'Italia a rimanere isolata, ma c'è una chiusura totale tra i singoli paesi membri all'interno della Ue. Una corsa a blindare i confini che è stata stigmatizzata da Eric Mamer, portavoce della Commissione Europea: «Il virus è già diffuso in tutti i paesi, chiudere i confini all'interno dell'Europa ormai non serve a bloccarlo e va comunque garantita la libera circolazione delle merci, specialmente in un momento di totale emergenza sanitaria».



Di fronte alla realtà dei fatti, Ursula von der Leyen ha contattato i leader del G7 e proposto la chiusura di un mese agli extra-europei: le uniche eccezioni riguardano i cittadini comunitari che devono rientrare nei paesi di origine e il personale medico e sanitario chiamato a fronteggiare l'emergenza Covid-19. La proposta della presidente della Commissione Europea appare una sorta di compromesso per far tornare sui propri passi i singoli stati membri che hanno chiuso le frontiere. Con tutta probabilità, l'idea della von der Leyen sarà discussa oggi, nella riunione straordinaria dei capi di stato e di governo.

