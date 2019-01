Mercoledì 5 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La loro unica colpa era quella di. Per questo unae il suo cuginosono statidi lei, secondo cui quel selfie era un atto considerato disonorevole per la famiglia: è successo in Pakistan, un 'delitto d'onore' avvenuto un mese fa ma venuto alla luce solo in questi giorni, dopo la denuncia della madre della ragazza. La donna ha fatto arrestare il marito,La figlia, Marina di 19 anni, studiava all'università aed apparteneva ad una famiglia tradizionalista Pashtun: il cugino e fidanzato era andato a trovarla, partendo dalla sua casa a Swat, nella provincia di Khyber Paktunkhwa, e per la felicità i due. Foto che lui, tornato a casa, ha mostrato contento ad amici e parenti, scriveQuesto fatto ha mandato su tutte le furie il padre della 19enne: Abdul Raheem è così corso a Swat e. Non contento, è tornato a Karachi ed ha, cercando di far passare la sua morte come un suicidio. Un duplice omicidio che ha spezzato il cuore della madre della giovane, che non ha esitato a denunciare il marito facendolo arrestare.