Scanner 3D in arrivo in aeroporto: «Sarà possibile trasportare liquidi e portatili». Ecco dove

Venerdì 7 Giugno 2019, 11:57

Chi è abituato a viaggiare in aereo lo sa benissimo: è davvero fastidioso dover rimuovere, ai, ie icontenuti nei bagagli a mano. C'è unin cui tutto questo, molto presto, sarà solo un lontano ricordo: sono infatti in arrivo dei sofisticatiin grado di analizzare il contenuto di borse e piccoli trolley senza necessariamente rimuovere alcuni oggetti. Si tratta, come spiega l'Independent , dell'di, a. È stato infatti approvato un piano di aggiornamento dei sistemi di sicurezza da 50 milioni di sterline (oltre 56 milioni di euro), che prevede l'installazione di nuove tecnologie, come appunto lo, entro il 2022. In questo modo, oltre allo snellimento delle file ai controlli, si prevede che si possa ridurre drasticamente anche il consumo di plastica all'interno dello scalo londinese, eliminando di fatto le buste che normalmente vengono utilizzate per riporre, come i portatili, separandole dal resto del contenuto dei bagagli.Quello diè un progetto-pilota: il Ministero dei Trasporti britannico ha scelto il grande aeroporto londinese come test per le nuove tecnologie. Se dovessero essere ottenuti risultati soddisfacenti, la tecnologia potrebbe essere estesa anche ad altri scali aeroportuali del paese. La tecnologia degliè da tempo utilizzata negli aeroporti degli Stati Uniti, come quello di Atlanta o quello di Chicago.