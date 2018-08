Scandalo al Gf Vip, la pornostar si dedica all'autoerotismo nella vasca da bagno

Dramma per la pornostar Mia Khalifa, colpita al seno da un disco durante la partita di hockey: «L'ho sentito sgonfiarsi...»

Era probabilmente la concorrente più attesa dal pubblico, almeno quello maschile, e non ha certo deluso le aspettative. Dopo appena cinque giorni, infatti, c'è già un vero e proprio scandalo televisivo inper lo spettacolo offerto da, una pornostar che partecipa all'edizione locale del Grande Fratello Vip.L'attrice hard, molto nota in Germania, si trovava infatti da sola all'interno di unae, con l'ausilio del tubo della doccia, ha iniziato a dedicarsi all'autoerotismoin favore di telecamera. Non sono però mancati momenti di imbarazzo, come quando duesono entrati in bagno non sapendo che in quel momento Katja si stava dedicando ad un'attività così intima.Ad ogni modo, la pornostar non si è scomposta più di tanto ed ha immediatamente ricominciato una volta che gli altri due concorrenti sono usciti dal bagno., una delle attrici hard più famose in Germania, d'altronde aveva dichiarato, prima di entrare nella Casa: «Non farò sesso con nessuno, soddisferò solo me stessa tutto il tempo». Tutto sommato, finora è stata decisamente di parola.