Siberia, la scaletta dell’aereo si spezza: passeggeri precipitano nel vuoto

La scaletta dell’aereo crolla improvvisamente, una parte si spezza in due, e i passeggeri precipitano nel vuoto. Il grave incidente è avvenuto questa mattina su un volo in partenza da Barnaul (Siberia) e diretto a Mosca (). Una telecamera a circuito chiuso ha ripreso il momento in cui i viaggiatorisono caduti a terra. Almeno sei persone sono state trasportate in ospedale, tre quelle che hanno riportato ferite più serie: fratture e lesioni alla schiena. Un passeggero ha raccontato: «Sono caduti tutti in una volta, è stato come guardare un videogioco». E c’è chi aggiunge: «Stavo per salire le scale quando è successo. Sono stato il primo a correre per aiutare».La paura «è stata tanta, poteva succedere una tragedia cadere da quell’altezza». I feriti sono gli unici passeggeri presenti in quel momento sui gradini, gli altri erano ancora in coda a terra. «Faceva freddissimo la temperature era -15 gradi». Un rappresentante dell’aeroporto di Barnaul ha spiegato che l’incidente è dovuto a un «errore nascosto» sui gradini e che era «impossibile rilevare» durante il normale controllo pre-volo. Ma la funzionaria del procuratore dellaoccidentale,, ha detto che gli ispettori stanno esaminando cosa sia realmente accaduto. Confermando l’incidente, la Ural Airlines ha detto che non ha responsabilità. «L’attrezzatura aeroportuale è responsabilità dell’aeroporto», ha dichiarato l’ufficio stampa della compagnia aerea. Il video di quel terribile momento è stato ripreso dai quotidiani e sta facendo il giro del web.