Scala la montagna in abito da sera: l'impresa del sarto giapponese diventa virale

Tutti pazzi per Nobutaka Sada. Il sarto giapponese di 49 anni è diventato una vera e propria celebrità nel suo Paese dopo aver condiviso sui social network l'insolita impresa compiuta. L'uomo ha scalato il Monte Kinabalu con grande stile. Indossando un abito da sera ha scalato la montagna alta ben 4.095 metri e gli scatti sono subito diventati virali, prima in Giappone e poi nel resto del mondo.

Social in fermento

I social sono letteralmente impazziti, dopo aver scoperto l'impresa del sarto di Tokyo. Sfoggiando un sorriso a 32 denti, Nobutaka Sada ha raggiunto la cima del Monte senza evidenziare alcun tipo di fatica e, soprattutto, indossando un abito su misura davvero elegante. Una scalata che è giunta a conclusione lo scorso giovedì 23 marzo, quando l'uomo ha raggiunto la vetta e ha deciso di immortalare il tutto con degli scatti che ha condiviso su Facebook.

Tutto per pubblicità

Un'impresa che cela un motivo ben preciso. Nel suo post, infatti, il sarto afferma di averlo fatto per dimostrare alle persone quanto sia resistente e confortevole un abito realizzato dalla sua azienda. «Scalare il Monte Kinabalu, la vetta più alta della Malesia nel Borneo, con la "tuta" d'ordinanza di SADA!», ha scritto nel suo post, facendo ironia sulla comodità fuori dal comune degli abiti da lui realizzati. «Sono stato in grado di stare in una capanna in mezzo alla luce delle stelle, salire una ripida salita e godermi la luce in cima alla montagna», il tutto con indosso l'abito da cerimonia.

Non è la prima volta

L'eccentrico sarto, però, non è la prima volta che si esibisce in imprese particolari vestito di tutto punto. Dopo aver rivelato di aver scalato un dislivello di 2.300 metri nell'umidità tropicale, sotto anche a le tipiche piogge torrenziali della zona e, nonostante tutto, riuscendo a rimanere impeccabile, il sarto ha condiviso il link del suo canale YouTube dove a breve uscirà il video completo della scalata. E, per i più attenti, non è la prima volta che si esibisce in attività poco consone al suo outfit. Nobutaka Sada, infatti, si è esibito in immersioni e sciate sulla neve sempre con indosso la «tuta d'ordinanza», come ama definirla lui. E adesso sul web tutti conoscono la sua sartoria...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 13:29

