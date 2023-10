L'impresa di Kilian, scala 177 vette in otto giorni: ha camminato 39 ore senza fermarsi. «Esausto ma felice»

di Redazione web

Salire e camminare senza mai arrendersi alla fatica. Nuova impresa per lo spagnolo Kilian Jornet Burgada, che in otto giorni ha concatenato 177 vette di oltre 3.000 metri sui Pirenei, percorrendo 485,65 chilometri con oltre 43.000 metri di dislivello. La performance - iniziata a Huesca e conclusa a Alins - è stata completata nei giorni scorsi. Ha raggiunto anche 40 cime in un solo giorno, arrivando a camminare anche 39 ore senza fermarsi.

Scala il grattacielo a mani nude: viene arrestato al 73° piano

Cina, si arrampica per 268 metri a mani nude e senza protezioni

Le parole di Kilian Jornet Burgada

«Riscoprire le vette che non ricordavo più è stata un'esperienza spettacolare, fisicamente, emotivamente e mentalmente», ha detto Jornet «ed è una delle cose più difficili che abbia mai fatto. In questo momento sono esausto ma molto felice. Ho apprezzato ogni passo e ho accumulato ricordi che dureranno tutta la vita».

Chi è Jornet

Jornet è cresciuto con i genitori proprio sui Pirenei, prima di cimentarsi in imprese sulle montagne di mezzo mondo. «Avevo quest'idea in testa – ha aggiunto – ma non sapevo se sarebbe stato possibile o se era troppo folle.

In otto giorni ha dovuto affrontare scalate che richiedevano elevate competenze tecniche, ha raggiunto anche 40 cime in un solo giorno, arrivando a camminare anche 39 ore senza fermarsi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA