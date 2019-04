Sbatte contro un riflettore dopo un contrasto, calciatore finisce all'ospedale: è grave

Cina, gonfiabili al parco giochi volano per il vento: due bimbi morti e 18 feriti

#Mohammed_bin_Rashid visits Al-Jazeerah player Ahmed Rabie, currently receiving medical care at Rashid Hospital after his injury during a friendly match. H.H. instructed the General Authority of Sports & concerned entities to ensure safety standards across #UAE sport facilities. pic.twitter.com/6C8zlKe3Na — WAM News / English (@WAMNEWS_ENG) 24 marzo 2019

Unenergico e vigoroso, proprio a ridosso della linea laterale, ma anche e soprattutto un campo da gioco che non rispettava le. Sono queste le cause di unoccorso al calciatore, militante nell'Al Jazira, club di Abu Dhabi.L'attaccante degli, durante una gara amichevole di preparazione al nuovo campionato, disputata su un campo da gioco di secondo livello contro l'Emirates Club, a Dubai. Il 23enne giocatore dell'Al Jazira, dopo un contrasto con un avversario per conquistare la palla, finisce oltre il campo e va ad, con la, contro la, posta a pochissimi metri di distanza dall'out di destra del campo.Il rumore dell'impatto tra la testa die il riflettore è inquietante. Il calciatore, dopo l'incidente, è rimasto privo di sensi ed è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. Fortunatamente, dopo alcuni esami l'attaccante è stato dichiarato fuori pericolo e in via di guarigione e in ospedale, dove si trova ancora ricoverato, ha ricevuto la visita dello sceicco, premier degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Dubai. Lo riporta anche TheNational.ae . «Ho già contattato i vertici del nostro calcio, servono standard di sicurezza più elevati su tutti i campi», ha dichiarato il sovrano a margine della visita in ospedale.