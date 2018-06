Sbatte la testa mentre gioca con i suoi amici, bimbo di 8 anni muore nel sonno per emorragia cerebrale

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cade mentreal parco con gli amici. Nessuna ferita, niente sangue, nemmeno un bernoccolo, così continua a giocare come se non fosse successo nulla, poi la sera si addormenta e la mattina i genitori lo ritrovano senza vita. Il piccolo Leo Burton è morto a 8 anni a causa di una. La tragedia è avvenuta nella mattinata di domenica, 24 giugno, a Gosport, nell'Hampshire, Regno Unito.La mamma e il papà, come tutte le mattine sono andati a svegliarlo mentre era nel suo letto, ma lo hanno trovato privo di sensi. I due hanno subito chiamato i soccorsi ma per il bambino non c'era più niente da fare. Secondo le prime ipotesi, come riporta anche il Mirror. potrebbe aver avuto un'emorragia cerebrale nel sonno, causata dalla caduta avvenuta qualche ora prima.Tutta la famiglia è distrutta dal dolore, zii e nonni lo ricordano come un bambino sorridente, allegro, pieno di vita. I familiari hanno avviato una raccolta di fondi online per poter celebrare al meglio il funerale del piccolo.