Sbagliano strada e sconfinano dal Canada agli Usa, famiglia arrestata per immigrazione clandestina

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 17:40

Dalfiniscono inDavid ed Elaine Connors, trenta anni lui e ventiquattro lei, di Londra, eranoi quando sono stati arrestati dalla polizia americana con l'accusa di immigrazione clandestina.La famiglia, come riporta il Daily Mail, è stata chiusa in un centro di detenzione di immigrati in Pennsylvania, esperienza che hanno descritto come una delle più traumatiche della loro vita. Si tratterebbe, secondo la loro versione, solo di un banale errore. I due stavano guidando nei pressi di Vancouver quando per evitare un animale che avrebbe bloccato la strada hanno fatto una deviazione che li ha portati a varcare il confine statunitense a loro insaputa. La coppia è stata fermata dalla polizia che non vedendo il visto li ha arrestati.La famiglia è stata prima separata, poi era stato detto loro che sarebbero stati mandati in aeroporto dove sarebbero stati poi portati in Canada o in Inghilterra, ma non è stato così. La giovane donna ha detto di aver vissuto per giorni in un campo di accoglienza, al Berks Family Residential Center, in condizioni igieniche intollerabili, senza che nessuno le desse il latte per far mangiare il suo bambino. Il portavoce dell'Ice, la polizia anti-immigrazione, ha negato però ogni maltrattamento.