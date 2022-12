Marocco, coppia di turisti presa a sassate in strada: lei muore, marito gravissimo

di Redazione web

In Marocco una coppia di anziani turisti francesi è stata aggredita e presa a sassate da un uomo, che la polizia marocchina ha definito uno «squilibrato», e la donna è morta in seguito in ospedale per la gravità delle ferite alla testa.

L'aggressione è avvenuta a Moulay Bousselham, non lontano da Rabat: città, quest'ultima, dove i due turisti, entrambi di circa 80 anni, sono stati ricoverati d'urgenza. Le condizioni del marito, ferito anch'egli gravemente dalle pietre, sono invece definite «stabili». La coppia era stata ricoverata all'ospedale Moulay Youssef di Rabat, ma la donna non è riuscita a sopravvivere.

L'aggressione è avvenuta circa 48 ore prima della semifinale dei mondiali di calcio in Qatar fra Marocco e Francia.

