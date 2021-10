Sarah Ferguson e il principe Andrea, nuove nozze in vista a 25 anni dal divorzio?

Sarah Ferguson e il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, sarebbero pronti a dirsi di nuovo sì, 25 anni dopo il divorzio. Da quanto riportano i tabloid inglesi, è solo questione di tempo, visti i buoni rapporti che sono sempre intercorsi fra i due. Nessuna conferma o smentita ufficiale da parte dei protagonisti, ma soltanto una frase ambigua da parte di Fergie la rossa: «Posso solo dire che ora siamo felici».

La storia d'amore tra Sarah e Andrea ha tenuto banco sulle cronache rosa negli anni '90, parallelamente a quella di Carlo e Diana. Per entrambi i principi è arrivato uno scandaloso divorzio, preceduto da tradimenti e foto rubate dai giornali, ma a differenza dell'erede al trono e Lady D, l'addio tra il principe e Fergie è stato meno tragico. I due sono sempre rimasti uniti e affiatati, nonostante il caso Epstein, che coinvolge tuttora il principe Andrea. Il principe, infatti, è alle prese con avvocati e giudici di NY per la questione sollevata da Virginia Giuffrè, la donna che afferma di essere stata costretta a fare sesso con Andrea quando era minorenne.

Vent'anni fa ci sarebbero stati dei presunti incontri negli Usa tra il duca di York e la Giuffrè, all’epoca 17enne e utilizzata come “schiava del sesso” dal miliardario americano Jeffrey Epstein, successivamente condannato per pedofilia e morto suicida in carcere a New York nel 2019. In una intervista alla Bbc, il principe ha affermato di non ricordare di avere incontrato la donna e negato ogni responsabilità. Ma esiste una foto che li ritrae insieme a una festa organizzata da Epstein, in cui Andrea cinge i fianchi di Virginia.

La Ferguson e il principe, ritirato dalle scene pubbliche, vivono felicemente a Windsor e, anche se non sono usciti allo scoperto ufficialmente, sarebbero una coppia di fatto. Sembrano più affiatati che mai, soprattutto ora che sono diventati nonni (la figlia Eugenia ha avuto un maschietto a gennaio e l'altra figlia, Beatrice, una femmina a settembre).

