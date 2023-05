Passeggero ed autista del bus si sparano a bordo: entrambi restano feriti

Si sono sparati a bordo di un autobus: un passeggero ed il conducente del mezzo pesante, nella Carolina del Nord, Stati Uniti. La sparatoria sarebbe iniziata dopo che un uomo sul bus ha chiesto di scendere, ma in un punto dove non c'era la fermata, precisa un comunicato del Charlotte Area Transit System.

David Fullard, a Charlotte Area Transit System Driver Was Fired After Shooting an Armed Disgruntled Rider. The Transit System said Fullard Didn't Properly Deescalate the Situation and Was Not Allowed to Bring a Gun to Work. pic.twitter.com/vuzCMTAkE5