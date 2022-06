La Russia resiste alle sanzioni, il piano segreto di Putin: dalle riserve d'oro alla riduzione del debito

Le sanzioni faranno cadere la Russia? Molti economisti credono che Mosca sia prossima al collasso dopo che l'Occidente ha colpito duro. Ma a tre mesi e mezzo dall'inizio della guerra, Putin. E il 7 giugno lo Zar ha annunciato che l'inflazione è rallentata e la disoccupazione è rimasta stabile.

La tv russa: «Dobbiamo attaccare la Germania. I nazisti non devono farsi illusioni»

Russia, ecco come riesce a resistere alle sanzioni

La Russia è una potenza energetica che continua a registrare entrate di vendita eccezionali grazie all'impennata dei prezzi del petrolio. Putin ha "trasformato l'economia russa in una fortezza" per resistere agli shock esterni, ha scritto Veronica Carrion, ricercatrice economica presso l'American Bankers Association (ABA), in un post sull'ABA Banking Journal del 13 giugno. Alcuni esperti hanno messo in dubbio l'affidabilità delle statistiche russe dall'inizio della guerra. "Il governo russo è ovviamente incentivato a cercare di nascondere l'impatto economico delle sanzioni occidentali", ha dichiarato Andrew Lohsen, ricercatore del Programma Europa, Russia ed Eurasia presso il Center for Strategic and International Studies. Per il momento, però, il Paese sta dimostrando un'inaspettata capacità di recupero grazie a una serie di misure, come l'aumento delle riserve e l'allontanamento dei capitali stranieri.

L'accumulo di oro prima dell'invasione

Prima dell'invasione, la Russia deteneva il quinto posto al mondo per le riserve di valuta estera e oro, per un valore di circa 630 miliardi di dollari, secondo l'Istituto per l'economia emergente della Banca di Finlandia. "Questa riserva può coprire il bilancio del governo e sostenere il rublo", ha scritto Carrion. La Russia ha perso l'accesso a circa la metà di questa cifra a causa delle sanzioni, ha dichiarato il ministro delle Finanze del Paese a marzo. Ma c'è ancora molto oro fisico nascosto nel Paese, che è anche il secondo produttore mondiale del metallo prezioso.

La vendita di petrolio e gas

La Russia sta inoltre continuando ad accumulare riserve sotto forma di fondi di emergenza, grazie alle entrate derivanti dalle vendite di petrolio e gas. Tra aprile e giugno ha aggiunto 12,7 miliardi di dollari alle sue riserve di emergenza. Questi fondi saranno utilizzati per garantire uno sviluppo economico stabile in mezzo alle sanzioni, ha riferito la Reuters il 9 giugno, citando una dichiarazione del governo russo.

La riduzione del debito

Oltre a risparmiare, negli ultimi otto anni la Russia si è liberata dei capitali stranieri riducendo in modo aggressivo il debito, ha scritto Gian Maria Milesi-Ferretti, senior economics studies fellow presso l'Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy, il 3 marzo. Il Paese è ora un creditore netto sui mercati internazionali, ha aggiunto. "Vladimir Putin è allergico al prestito di denaro", ha dichiarato a febbraio Andrew Weiss, esperto di Russia presso il Carnegie Endowment for International Peace, a "Money Planet" di NPR. "Non vuole usare il sistema bancario russo o l'accesso ai capitali occidentali per rendere grande la Russia".

L'autosufficienza economica

La Russia si sta rivolgendo verso l'interno, essendo diventata un paria internazionale, ma, essendo un grande produttore di materie prime, la sua economia non crollerà del tutto, anche se la crescita sarà lenta e bassa, ha affermato Hassan Malik, analista sovrano senior presso la società di consulenza per la gestione degli investimenti Loomis Sayles di Boston.

