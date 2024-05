Lei vuole lasciarlo, lui la seppellisce viva: «Sandra Pagniano è morta dopo aver lottato per 5 minuti per uscire dalla tomba». Ergastolo al marito I fatti si sono svolti sette anni fa in Arizona, l'uomo è stato condannato all'ergastolo poche ore fa







di Redazione web Una separazione tra moglie e marito che ha avuto un esito drammatico: lei ha deciso di lasciare il consorte e lui per tutta risposta l'ha sepolta viva non lontano dalla loro casa. Accade a Prescott, nell'Arizona settentrionale, dove David Pagniano, 62 anni, ha sepolto viva la moglie in una fossa che ha scavato a mani nude. La moglie, Sandra Pagniano, 39 anni, è morta dopo aver lottato per 5 minuti per uscire da quella buca che si è trasformata nella sua tomba. I fatti risalgono al 2017 e oggi David Pagniano, che ha confessato il delitto, è stato condannato all'ergastolo senza la possibilità della libertà condizionale. La scomparsa di Sandra Pagniano risale a sette anni fa e, stando a quanto riportano le autorità della Contea di Yavapal che si sono occupate del caso, marito e moglie non andavano proprio d'amore e d'accordo. Anz, i due si stavano separando su pressione della donna, anche se i coniugi vivevano ancora nella stessa casa con le due figlie. Separazione di cui David Pagniano non voleva sentir parlare, tanto da aver scavato con le proprie mani quella buca nella quale, poi, ha seppellito viva la moglie. Il corpo della 39enne è stato trovato nella buca ricoperta di terra imbavagliato e legato con del nastro da imballaggio. La falsificazione dei documenti Gli investigatori hanno inoltre ritrovato un testamento scritto dalla donna con delle note sulla causa di divorzio che la donna voleva intentare, note che dispongono che, in seguito alla separazione, lei avrebbe lasciato la casa, i veicoli di sua proprietà e la custodia delle figlie al marito. L'esame forense di quel manoscritto ha però rivelato che quel testamento non era stato scritto dalla donna bensì le note erano state scritte da David Pagniano. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 16:58

