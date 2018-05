Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ho ucciso mia figlia»:, la ragazza italo-pakistana morta in Pakistan il 18 aprile scorso, secondo quanto riferiscono i media pachistanil'omicidio della ragazza. L'uomo, in arresto da tre settimane, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli.Sana, 25 anni, che viveva nel bresciano, sarebbe stata uccisa per avercombinato in Pakistan, perchéin Italia. Il papà - aiutato, a quanto ha detto, da uno dei fratelli di Sana - l'avrebbe strangolata fino a romperle l'osso del collo, come evidenziato dall'autopsia eseguita sul suo cadavere.