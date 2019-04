San Diego, sparatoria in sinagoga: ci sono diversi feriti, fermato un uomo

Almeno quattro persone sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco in una sinagoga di San Diego in California. Lo riferisce il sito del quotidiano San Diego Union Tribune, aggiungendo che un sospetto è stato arrestato.



Le autorità hanno isolato l'area attorno alla sinagoga. Diversi vicini hanno riferito al sito del San Diego Union Tribune di aver udito i colpi d'arma da fuoco. Alcuni residenti vicino al tempio ebraico sono stati evacuati dalle loro case e portati in una vicina scuola elementare, dove le autorità hanno istituito un centro di comando. La polizia di San Diego tiene sotto controllo per precauzione le altre sinagoghe dell'area.