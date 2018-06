Salvini annuncia il censimento rom Di Maio frena: «È incostituzionale». Gli ebrei: «Ricorda le leggi razziali»

Censimento rom, Casamonica a Salvini: «Noi siamo italiani, lui può dire quello che vuole»​

Habría que hacer un censo de gilipollas, aunque desgraciadamente nos los tengamos que quedar.https://t.co/6Bfg9B1fV2 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 19 giugno 2018

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il caso Aquarius, il nome dicontinua a conquistare le cronache anche in. Non è sfuggito, infatti, l'annuncio del ministro degli Interni e leader dellache ha intenzione di fare undei nomadi in Italia.La schedatura proposta da Salvini non è stata gradita a diverse parti politiche e anche in Spagna ha fatto discutere., segretaria regionale di Podemos per l'Andalusia, ha infatti scritto su Twitter, parafrasando le dichiarazioni del leader leghista e utilizzando un termine fin troppo eloquente, come gilipollas: «Dovremmo censire anche gli str..., ma purtroppo poi dovremo tenerceli».