Salva la mamma da un aggressore, 15enne eroe muore accoltellato mentre prova a difenderla

Salva la mamma da un'aggressione ma viene ucciso. Jakub Szymanski, di appena 15 anni ha salvato la mamma Katarzyna Bastek, da un'aggressione a Miles Platting, Manchester. La donna di 40 anni è stata aggredita in strada mentre passeggiava con il figlio da un uomo di 44 anni.

Leggi anche > Evgenia Smirnova, modella russa precipita per 25 metri e muore: accusati tre amici

Il giovane vedendo la mamma in pericolo di vita si è gettato verso di lei per salvarla. Poco dopo l'aggressione sono stati portati tutti e due in ospedale, ma mentre la donna, sebbene gravissima, è ancora viva, il 15enne non ce l'ha fatta ed è morto un'ora dopo il ricovero. Gli amici della donna ricordano il ragazzo come un giovane estremamente coraggioso e affettuoso: «Ha combattuto per la sua famiglia. Era una persona straordinaria, era un eroe e dovrebbe essere ricordato come tale».

Il 15enne lascia tre fratelli, ma tutta la comunià che lo conosceva è ora sotto choc, come riporta la stampa locale. Le stesse autorità si stringono intorno al dolore della famiglia: «I nostri pensieri vanno alla famiglia e siamo assolutamente impegnati a stabilire cosa sia successo esattamente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA