Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il trentaduennesi è reso protagonista di un gesto eroico durante la sua vacanza a Minorca. Si trovava a bordoa prendere il sole, quando improvvisamente ha visto due bambini quasiin acqua: senza alcuna esitazione l'uomo si è tuffato e ha soccorso i due giovanissimi prima che fosse troppo tardi. Sembrerebbe una storia a lieto fine, se non fosse che - una volta tornato a casa, in Inghilterra - il trentaduenne ha chiesto all'agenzia di viaggi unper l'accaduto.Steven Tartt ha spiegato ai media britannici le sue ragioni: «La mia vacanza è stata rovinata perché il bagnino non stava facendo il suo lavoro. Ho sognato la scena tutti i giorni, è stato orribile. Sono stato costretto a chiedere una settimana in più di vacanze». L'inglese ritiene dunque di avere diritto a un risarcimento economico, ma l'agenzia che ha organizzato il viaggio non sembra dello stesso avviso: «Siamo grati al signor Tartt per il suo gesto coraggioso - ha commentato il tour operator - ma riteniamo che il miglior supporto che possiamo offrirgli non sia un riscarcimento economico, bensì indirizzarlo a nostre spese presso un centro di assistenza piscologica».Siamo, insomma, di fronte a un muro contro muro: l'uomo ritiene di meritare un risarcimento economico, mentre l'agenzia gli offre supporto psicologico. Difficile dire chi abbia ragione, ma una cosa è certa: l'importante è che i due bambini siano stati salvati prima che fosse troppo tardi.