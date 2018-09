Genova, suicida a 13 anni, si getta nel vuoto per un litigio con la madre

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha salvato oltre 20 animali durante la furia dell'u, oggi però si trova nei. Tammie Hedges dopo quanto accaduto in Carolina del Nord, ha preso con sé, persi, fuggiti, abbandonati, comunque in pericolo durante l'uragano, e li ha messi al sicuro nelle sue proprietà.Ora che il peggio è passato il suo scopo è quello di dare un padrone ai cani e ai gatti ritrovati, ma rischia di avere problemi legali, visto che secondo le autorità non ha i permessi per tenere con sé tutti quegli animali. Le è stato detto che il luogo in cui si trovano le bestie non ha le autorizzazioni come rifugio, perché, in effetti, di fatto non lo è: Tammie ha solo aperto il suo cuore a delle creature che ne avevano bisogno cercando di proteggerle e tenerle al riparo dalla furia dell'uragano.Secondo quanto riporta l' Independent, la donna è stata costretta ad evacuare l'area per evitare di avere problemi con la legge, ma molti animali stanno male, hanno bisogno di cure, e tutti hanno bisogno di un padrone. Le bestioline sono state portate in un canile e ora le autorità stanno cercando di rintracciare i padroni, qualora li avessero. Intanto le persone vicine alla donna hanno avviato una raccolta fondi online che le permetta di poter far fronte alle spese legali.