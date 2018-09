Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era incon la suaquando si è sentito male e adesso. Luay Mohammed,ha mangiato cibo avariato in un resort a 5 stelle ine già prima di tornare a casa sua, a Birmingham, ha inziato a stare male.In ospedale i medici hanno riscontrato che aveva contratto la salmonella ma la situazione si è aggaravata in breve tempo. Il bambino aveva forti dolori, tanto che urlava in continuazione, aveva allucinazioni e febbre molto alta. Inizialmente la madre ha pensato a un'influenza, ma vedendo che non passava con il paracetamolo lo ha portato in ospedale. La salmonella aveva scatenato un processo di sepsi e un ictus, per questo le condizioni di Luay erano molto gravi.Come riporta il Mirror , ora sta meglio, ma i genitori continuano ad essere preoccupati, soprattutto per le conseguenze che potrebbe avere dall'ictus. Qualche giorno prima, poco distante dall'albergo dove si è ammalato il bimbo, una coppia è morta a causa della Shigella, un altro pericoloso batterio correlato con l'Escherichia Coli. Anche gli altri membri della famiglia di Luay sono stati male a hanno avuto una forte gastroenterite, compresa la mamma incinta: «Ora rischio di perdere il mio bambino», ha concluso la donna che ha raccontato la sua terribile esperienza nel resort.